I fast food torneranno ad essere economici grazie al nuovo menu di McDonald’s?

McDonald’s ha deciso di abbassare i prezzi dei suoi menu, cercando di attirare di nuovo i clienti e di battere la concorrenza. La causa di questa mossa è la crescente pressione delle altre catene di fast food, che offrono promozioni e offerte più allettanti. La strategia si traduce in un nuovo menu con prezzi più bassi, pronto a conquistare i consumatori che avevano abbandonato i fast food più costosi. Per esempio, alcuni panini saranno disponibili a meno di cinque euro, un prezzo molto competitivo rispetto al passato.

McDonald's Ritorna alla Concorrenza sul Prezzo: Una Nuova Strategia per il Fast Food Globale. McDonald's sta riscrivendo le regole del gioco nel settore del fast food, puntando su menu a basso costo per riconquistare clienti e superare la concorrenza. La mossa, iniziata negli Stati Uniti, ha già mostrato risultati significativi, con un aumento delle vendite e una potenziale inversione di tendenza in un mercato segnato da anni di aumenti dei prezzi. L'azienda ha registrato una crescita del 6,8% delle vendite nei suoi ristoranti americani nell'ultimo trimestre del 2025, un dato che sottolinea l'efficacia di questa nuova strategia.