Il soffio della primavera sul mare | la Fugaracia saluta l’inverno tra dj set food truck e karaoke

Il 18 marzo, sulla spiaggia di piazzale San Martino, si svolgerà la tradizionale “Fugaracia”, il falò di San Giuseppe che segna l’inizio della stagione estiva. Durante l’evento si svolgeranno dj set, si potranno gustare cibo dai food truck e partecipare a sessioni di karaoke. La manifestazione coinvolge la comunità di Riccione, riunendo residenti e visitatori in un’atmosfera di festa e convivialità.

Non una semplice manifestazione, ma un rito popolare profondamente radicato nell’anima della città. Per il secondo anno consecutivo, l’amministrazione comunale ha scelto la cornice della spiaggia libera antistante piazzale San Martino per ospitare questo appuntamento. Le celebrazioni inizieranno alle 18, trasformando il litorale in un luogo di incontro dove la riscoperta delle tradizioni locali diventa l'occasione perfetta per vivere l'identità del territorio e celebrare simbolicamente il risveglio di una primavera che si preannuncia ricca di iniziative. Il momento clou della serata scoccherà alle 20. Dopo i saluti istituzionali, la serata prosegue con l'accensione del grande falò posizionato sulla battigia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Il soffio della primavera sul mare: Riccione saluta l’inverno con il calore della FugaraciaUn grande evento collettivo tra il fascino del rito ancestrale del falò di San Giuseppe, l'energia dei dj set e l'impegno concreto a sostegno della... Reggae, Panetti e Birrette: festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj setMercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette.