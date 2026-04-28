Il ' Clásico del Astillero' sbarca a Genova | a Begato si gioca il derby leggendario dell' Ecuador
A Genova si svolge il match tra le squadre dell'Ecuador noto come ‘Clásico del Astillero’, il derby più acceso del paese sudamericano. La partita si gioca nel quartiere di Begato, portando in Italia l’energia e la passione di un appuntamento che unisce tifosi e appassionati. La sfida rappresenta un momento importante per gli sportivi locali, che assisteranno a un evento che richiama le radici dell’Ecuador.
Dalle sponde del fiume Guayas alle alture della Val Polcevera. Il richiamo del ‘Clásico del Astillero’, il derby più infuocato dell’Ecuador, risuona forte a Genova. Venerdì 1° maggio, la nostra città avrà l’onore di inaugurare il tour europeo delle Leyendas, le leggende viventi di Barcelona.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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