Genova proposta di un parco intitolato alla Repubblica dell’Ecuador

Da genovatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mozione chiede di dedicare un parco a Genova alla Repubblica dell’Ecuador. La proposta è arrivata in consiglio comunale, e ora si aspetta una decisione ufficiale. La proposta ha già fatto discutere tra i cittadini, alcuni la trovano un gesto simbolico importante, altri preferirebbero investire in servizi e infrastrutture. La Sindaca Silvia Salis e la sua giunta dovranno ora valutare se approvare o meno questa iniziativa.

Una mozione propone di impegnare la Sindaca di Genova Silvia Salis e la sua giunta a intitolare un parco alla Repubblica dell’Ecuador. L’iniziativa prevede di avviare quanto prima “una collaborazione con il Consolato Generale dell’Ecuador in merito all’approfondimento di ogni aspetto di tale.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

