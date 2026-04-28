Un visitatore ha descritto l’esperienza al ristorante Napa Rose di Disneyland come deludente, lamentando che il cibo fosse di qualità mediocre e con un sapore uniforme, senza elementi disgustosi ma senza alcuna caratteristica distintiva. La recensione, che critica anche il conto di 220 euro a persona, è diventata virale. Disneyland offre diverse opzioni di ristorazione, tra cui Napa Rose, noto per l’alta cucina californiana.

Chi va a Disneyland può contare su una ampia offerta di ristoranti, uno di questi si chiama Napa Rose ed è un punto di riferimento per l’alta cucina californiana. Almeno, così pareva finché non è diventata virale una recensione postata da una cliente su Reddit. Si tratta del ristorante del Grand Californian Hotel e l’anonima utente ha spiegato di avere speso 1200 dollari (circa 1100 euro, 220 euro a persona) in cinque ma di non essere uscita soddisfatta. “Il cibo era molto mediocre, quasi senza sapore. Niente era disgustoso, ma tutto aveva lo stesso gusto. Nessuna esplosione di sapori”. Nel post non mancano le foto di alcuni piatti, tra cui una crespella di cavolo al miso con scalogno e un piatto di pasta: tutti, a suo dire, deludenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il cibo era mediocre, quasi senza sapore. Niente era disgustoso, ma tutto aveva lo stesso gusto. E abbiamo speso 220 euro a persona”: la stroncatura del ristorante di Disneyland è virale

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