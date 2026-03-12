L' ex pm svela i veleni nella procura di Latina | Procaccini? Non c' era nulla ma lo indagarono lo stesso

Era l'estate del 2022, alla vigilia delle elezioni politiche. Per l'esattezza l'alba del 19 luglio, quando una maxi operazione coordinata dalla procura di Latina portò ad una raffica di arresti a Terracina. Anche la sindaca Roberta Tintari finì ai domiciliari (dopo una decina di giorni il Riesame annullò quattro capi di imputazione e la rimise in libertà). Il Comune del litorale pontino era comunque spacciato. Fu commissariato. A essere indagato fu anche il predecessore di Tintari, che nel frattempo era diventato eurodeputato: Nicola Procaccini, big di Fratelli d'Italia nel Lazio. Procaccini, poi, sarebbe stato archiviato. A ripercorrere quel periodo è stato l'ex procuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza.