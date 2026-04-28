Il Chelsea ha avviato la ricerca di un nuovo allenatore dopo aver sollevato dall’incarico Liam Rosenior, che era stato nominato circa tre mesi fa con un contratto di sei anni. La decisione è stata comunicata in seguito a una recente consultazione tra la dirigenza e lo staff tecnico. La squadra sta valutando diverse opzioni, tra cui un possibile trasferimento per un giocatore del Fulham.

Breaking: La ricerca del Chelsea per un nuovo allenatore è iniziata dopo il licenziamento di Liam Rosenior, a soli 106 giorni dall’inizio di un contratto di sei anni. La ripresa è stata immediata per i Blues, che hanno battuto il Leeds United nella semifinale di FA Cup sotto la guida del portiere Calum McFarlane. Ma la priorità adesso sarà trovare un sostituto definitivo per Rosenior, e capace di durare più di qualche mese. Potrebbe piacerti Silva nel radar del Chelsea. Marco Silva ha una percentuale di vittorie del 44% con il Fulham (Credito immagine: Getty Images) L’allenatore del Fulham Marco Silva è ormai un affermato allenatore della Premier League, avendo avuto periodi con Hull City, Watford ed Everton prima del suo trasferimento a Craven Cottage.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Chelsea considera la mossa per l’uomo del Fulham quest’estate: rapporto

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