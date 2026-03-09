Le superstar del Chelsea che dovrebbero sudare sul loro futuro allo Stamford Bridge quest’estate

Le superstar del Chelsea devono affrontare un’estate decisiva per il loro futuro allo Stamford Bridge. Recentemente, il club ha vissuto un periodo turbolento, con la partenza di Enzo Maresca, che ha concluso il suo percorso con il club proprio il giorno di Capodanno. La situazione dietro le quinte nella zona ovest di Londra risulta complessa e in continua evoluzione.

Guardando Enzo Maresca completare un disordinato divorzio da Stamford Bridge il giorno di Capodanno, il Chelsea ha vissuto un periodo turbolento dietro le quinte nella zona ovest di Londra. Anche se molti in tutto il continente potrebbero essere rimasti scioccati dall'arrivo di Liam Rosenior, sembra che i Blues si stiano godendo la vita sotto la guida dell'ex allenatore dello Strasburgo. Evitando quella che sarebbe stata una famigerata uscita dalla FA Cup sabato assicurandosi un'emozionante vittoria per 4-2 in casa del Wrexham, il Chelsea ha perso solo tre delle prime 15 presenze sotto la guida di Rosenior – tutte e tre le sconfitte arrivate contro l'Arsenal. Chelsea, harakiri allo Stamford Bridge: Rosenior spreca il 2-0, il Leeds rimonta nel finale Pedro e Palmer illudono i Blues, poi Caicedo regala il rigore della speranza a Nmecha e Okafor gela Londra. Maresca fischiato da una parte dello Stamford Bridge, alla dirigenza del Chelsea non è passato inosservato