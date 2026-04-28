Negli ultimi giorni, molti utenti di WhatsApp hanno notato un nuovo simbolo visibile sopra l’icona delle chat o nella barra di ricerca. Si tratta di un cerchio colorato che somiglia a un fiore astratto, con tonalità cangianti. Questo elemento ha attirato l’attenzione di milioni di italiani, i quali desiderano eliminarlo ma si trovano impossibilitati a farlo. La presenza di questo simbolo ha suscitato diverse discussioni tra gli utenti dell’app di messaggistica.

Nelle ultime settimane, aprire WhatsApp è diventata un’esperienza leggermente diversa. Sopra l’icona delle nuove chat o all’interno della barra di ricerca è comparso un simbolo che assomiglia a un piccolo fiore astratto, una nebulosa stilizzata dai colori cangianti. Prima era un cerchio blu, ora si presenta come una serie di puntini viola disposti a formare una sorta di corolla. Non si tratta di un errore grafico, né di un’app che si è installata a tua insaputa. È Meta AI, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa che il gruppo di Mark Zuckerberg ha deciso di integrare massicciamente nel suo ecosistema di messaggistica. L’impulso di cliccare è naturale, quasi irresistibile.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il cerchio colorato a forma di fiore su WhatsApp che milioni di italiani vogliono eliminare (ma non possono)

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