Negli ultimi tempi, diversi tecnici italiani sono stati scelti da club stranieri, lasciando il nostro campionato. Tra questi ci sono allenatori noti come Ancelotti, Maresca e De Zerbi, che sono stati di fatto allontanati dalle competizioni italiane per lavorare all’estero. Questa tendenza ha portato a un calo della presenza di tecnici italiani nelle prime divisioni del nostro calcio.

La vittoria in Copa del Rey di Pellegrino Matarazzo alla guida della Real Sociedad, la quarta nel torneo per un tecnico italiano dopo quelle di Claudio Ranieri e Carlo Ancelotti (due volte), Carlo Ancelotti, è stato licenziato dal Napoli nel dicembre del 2019. Era considerato in maniera elegante a fine corsa." ci offre lo spunto per una riflessione sui tanti allenatori italiani che lavorano all’estero o che all’estero hanno sviluppato le proprie carriere. È un panorama variegato per stili, età, carriere calcistiche, esperienze. Con un denominatore comune: la scarsa ‘affettività’ mostrata nei loro confronti da parte della Serie A. Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato licenziato dal Napoli nel dicembre del 2019.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I tecnici italiani che tutti vogliono (ma non in Italia)

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