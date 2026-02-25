10,5 milioni di Italiani non vogliono avere figli Le donne laureate non precarie sono più propense ad averne il dato che ribalta un luogo comune

L’assenza di desiderio di maternità interessa 10,5 milioni di italiani, un dato che sorprende perché molte donne laureate sono più propense a diventare madri. La causa principale risiede nella paura di non riuscire a conciliare carriera e famiglia. Nel podcast dell’Istat, Cristiana Conti spiega che questa tendenza riguarda soprattutto le giovani e le professioniste con un buon livello di istruzione. La situazione riflette un cambiamento nei modelli sociali e nelle scelte di vita.