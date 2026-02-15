Un centro trapianti di staminali apre a Monza grazie allo sforzo di medici palestinesi, che hanno viaggiato dalla Cisgiordania per portare avanti una sfida difficile. Il progetto nasce dall’esigenza di offrire cure avanzate a pazienti palestinesi, spesso costretti a cercare aiuto all’estero. Lo staff medico ha lavorato duramente per creare un laboratorio all’avanguardia, affrontando ostacoli logistici e burocratici lungo il percorso.

C’è un viaggio che non si misura in chilometri, ma in coraggio, studio e determinazione. Parte dalle colline della Cisgiordania e arriva fino alle corsie di un grande ospedale monzese. È il viaggio di sei operatori sanitari palestinesi che hanno lasciato casa per arrivare a un obiettivo ambizioso: la nascita del primo Centro trapianti adulto-bambino di cellule staminali della Palestina. Tutto sta prendendo forma nei reparti dell’ Irccs San Gerardo, dove oggi sono in formazione due medici e quattro infermieri palestinesi. Sono loro, insieme ad altri colleghi in formazione in Italia (a Roma e in Sardegna) e ai medici e infermieri italiani che li stanno seguendo, a portare sulle spalle un sogno collettivo: l’apertura del futuro Centro trapianti presso l’ Istishari Arab Hospital di Ramallah, in Cisgiordania, una struttura moderna, già pronta ad accogliere una sfida medica di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza il sogno senza frontiere. Un centro trapianti di staminali nel cuore della Palestina ferita

