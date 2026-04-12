Tra l’11 aprile e il 3 maggio 2026, Palazzo Santo Stefano a Padova ospiterà la mostra A cuore aperto, un percorso espositivo che utilizza le tavole originali del fumetto Il dono: storie di tenacia, coraggio e amore, opera dell’artista Valentina Gigante. L’iniziativa celebra i quarant’anni trascorsi dal primo trapianto di cuore avvenuto in Italia proprio nella città veneta, un traguardo storico che vede Padova protagonista nel della cardiochirurgia nazionale. L’intreccio tra memoria clinica e narrazione visiva. La mostra, situata in piazza Antenore, non si limita a una fruizione estetica ma funge da evento satellite per commemorare un anniversario fondamentale per la medicina italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il cuore della medicina: il fumetto celebra 40 anni di trapianti

Lugano capitale del fumetto: InnovaComiX 2026 celebra talenti e nuove tendenze con 40 autori internazionali.Lugano diventerà la capitale del fumetto dal 26 febbraio al 1° marzo 2026, ospitando la seconda edizione di InnovaComiX, l'International Comic Art...

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