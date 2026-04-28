Il caso Minetti fa tremare il Governo M5s e Avs | Il ministro Nordio dia spiegazioni sull’istruttoria e poi si dimetta

Il caso coinvolge una figura politica che, dopo anni di assenza dai riflettori, torna a essere al centro dell’attenzione pubblica. Recentemente si è parlato di una grazia concessa dal presidente della Repubblica, suscitando reazioni sia all’interno del governo sia tra i principali partiti dell’opposizione. La questione ha portato a richieste di chiarimenti e a chiamate alle dimissioni di un ministro, mentre si attendono sviluppi sulle procedure e le motivazioni legate alla decisione.

Per anni è stata al centro delle cronache. Poi, il silenzio. Adesso si torna a parlare di lei per il caso della Grazia che l'è stata concessa dal presidente Sergio Mattarella. Lei è Nicole Minetti. Riminese classe 1985, personaggio televisivo ed ex politica italiana (nel PdL dal 2009 al 2013).🔗 Leggi su Riminitoday.it

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