Il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda coinvolta nel caso Ruby. La decisione è stata motivata da ragioni umanitarie e ha suscitato numerose reazioni. Minetti, nota per il suo ruolo nel procedimento giudiziario legato a quel procedimento, ora potrà beneficiare di questa misura. La notizia ha attirato l’attenzione sui forum e sui mezzi di informazione, generando diversi commenti.

Nicole Minetti graziata: cosa ha deciso il Quirinale?. Una decisione destinata a far discutere. Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda e figura centrale nel caso Ruby, è stata graziata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia, anticipata dalla trasmissione Mi manda RaiTre, è stata poi confermata dal Quirinale con una nota ufficiale. Si tratta di un atto di clemenza che chiude, almeno sul piano giudiziario, una delle vicende più controverse degli ultimi anni. Perché Nicole Minetti è stata graziata? I motivi umanitari. Il punto centrale della decisione è contenuto nella spiegazione fornita dalla Presidenza della Repubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nicole Minetti graziata da Mattarella: motivi umanitari e il nodo del caso Ruby

Caso Ruby, ‘Mi Manda Rai3’: Nicole Minetti graziata da Mattarella “per motivi umanitari”(Adnkronos) – 'Mi Manda RaiTre' ha scoperto che Nicole "Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via...

Nicole Minetti graziata da Mattarella per “motivi umanitari”Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per...

Temi più discussi: Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata da Nordio e Mattarella. Condannata a 3 anni e 11 mesi: non sconterà nemmeno un giorno; Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica per motivi umanitari.

Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitariFonti del Quirinale hanno spiegato che l'atto di clemenza si è fondato anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particol ... tg24.sky.it

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni ... fanpage.it

==Grazia a Minetti.Fonti Quirinale,grave salute minore familiare = (AGI) - Roma, 11 apr. - 'Mi Manda RaiTre' ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 1 - facebook.com facebook

NICOLE MINETTI È STATA GRAZIATA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA x.com