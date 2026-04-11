Nicole Minetti graziata da Mattarella | era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby

Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata in via definitiva per il caso Ruby bis. L'ex consigliere regionale lombardo era stata giudicata colpevole di peculato con una condanna di un anno e un mese, e di induzione alla prostituzione con una pena di due anni e dieci mesi. La decisione riguarda un procedimento penale che si è concluso con queste condanne.

Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nel processo Ruby bis. 🔗 Leggi su Fanpage.it Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. "Motivi umanitari"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a... Condannata a 8 anni di carcere in Ungheria l’attivista tedesca Maja T.. Era stata arrestata con Ilaria SalisIl tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di carcere l’attivista tedesca Maja T. Temi più discussi: Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3: Doveva scontare 3 anni...; Minetti ottiene la Grazia firmata da Nordio e Mattarella Condannata a 3 anni e 11 mesi non sconterà nemmeno un giorno: clemenza per esigenze familiari. Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitariIl provvedimento firmato nelle scorse settimane. Il via libera è stato dato con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'ex consigliera della Lombardia era stata condannata a ... tg24.sky.it Nicole Minetti, ex igienista dentale di Berlusconi, graziata da Mattarella e NordioL'ex consigliera regionale della Lombardia era stata condannata nel processo Ruby bis, quello sulle «cene eleganti» ... corriere.it Nicole Minetti graziata da Mattarella e Nordio Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica "per motivi umanitari" x.com