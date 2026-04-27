Il Quirinale ha riaperto l’indagine sulla grazia concessa a una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. Ora si procederà a verificare se i motivi umanitari alla base della decisione siano stati corretti o se si siano rivelati falsi. La revoca della grazia, prevista dalla legge, potrebbe essere applicata qualora emergessero elementi che dimostrino l’inesattezza delle circostanze dichiarate. Le indagini si sono estese anche in Sud America.

Bisognerà verificare, ma se alla base della grazia concessa per «straordinari profili umanitari» ci fossero presupposti che si riveleranno falsi, il beneficio potrebbe essere revocato. Adesso sarà la Procura generale di Milano, che aveva espresso parere positivo sul riconoscimento dell'atto di clemenza a Nicole Minetti, a fare accertamenti. Il via libera dal ministero della Giustizia, per svolgere nuove indagini all'estero sul caso, è già arrivato. Minetti, ora si indaga in Sud America. E potrebbe arrivare la revoca Ora l'ex consigliera regionale lombarda, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli, rischia non solo che il beneficio venga annullato, ma anche di finire al centro di una nuova inchiesta, se emergesse che, per ottenere la grazia, ha dichiarato il falso.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Minetti, la revoca della grazia è possibile. Il Quirinale riapre la vicenda: ora si indaga in Sud America

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