A Santarcangelo di Romagna, alcuni atti vandalici ai danni di luoghi di culto cattolici hanno portato alla luce l’ipotesi di un collegamento con pratiche sataniche. Tra gli episodi più gravi si segnala la distruzione di un crocifisso, suscitando reazioni da parte delle autorità religiose e investigative. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per capire la natura degli atti e le eventuali responsabilità coinvolte.

Rimini, 28 aprile 2026 - C'è l'ombra del satanismo su alcuni atti vandalici compiuti a Santarcangelo di Romagna (Rimini) in luoghi di culto cattolici. "Qualche mese fa il furto del tabernacolo ai Cappuccini, sabato notte la distruzione del crocifisso in pietra alla chiesa di San Martino dei Mulini: non si tratta di semplici vandalismi, ma di gravissimi atti sacrileghi volontari", ha scritto il sindaco Filippo Sacchetti, su Facebook. La rabbia del sindaco e del parroco. Il parroco di Sant'Ermete e San Martino dei Mulini, Stefano Vendemini, in una dichiarazione al nostro giornale aveva reso noto l'accaduto nella chiesa di via Tomba: "Chiunque sia stato, ha compiuto questo gesto con l’unico scopo di danneggiare il crocifisso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso del Crocifisso distrutto, l’ombra del satanismo in Romagna. “Gravissimi atti sacrileghi”

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