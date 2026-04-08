Il crocifisso distrutto a Pasqua Raccolta fondi dopo l’incendio

Durante le festività pasquali, un incendio ha danneggiato un crocifisso di legno situato nel quartiere, portando alla sua distruzione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio e sulla dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, è stata avviata una raccolta fondi online per finanziare il ripristino del simbolo religioso, considerato un elemento di identità per la comunità locale.

In attesa di avere certezze sulla dinamica dell’ incendio che ha distrutto il crocifisso di legno del Biulè, è stata attivata la raccolta fondi online per ripristinare il simbolo che unisce la comunità del quartiere. La raccolta fondi, sulla piattaforma Gofundme, è stata lanciata dal consigliere comunale Raffaele Di Staso, capogruppo della lista Passione Civica, d’intesa con il parroco della Comunità Pentecoste, don Stefano Gaslini. "Che sia stato un gesto vandalico o un più probabile incidente come suggeriscono i vigili del fuoco in seguito alle prime indagini, sinceramente non importa: quello che conta è rimboccarsi le maniche e restituire un simbolo alla nostra comunità", si legge nel testo che accompagna la raccolta fondi e che ha fissato l’obiettivo a 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il crocifisso distrutto a Pasqua. Raccolta fondi dopo l’incendio Leggi anche: Il quartiere "adotta" i suoi fiorai dopo l'incendio: parte la raccolta fondi Incendio in strada a Fondi: autocarro distrutto delle fiammeMomenti di paura sono stati vissuti a Fondi, lungo la strada provinciale per Lenola, per un incendio che ha divorato un autocarro. Temi più discussi: Il crocifisso distrutto a Pasqua. Raccolta fondi dopo l’incendio; Una raccolta fondi per ricostruire il crocefisso divorato dalla fiamme nel giorno di Pasqua; Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno: indagini sulle cause del rogo; Sarsina. L'arcivescovo Caiazzo alla Messa di Pasqua: Alla cultura della morte vogliamo opporre la civiltà dell'amore -. Il crocifisso distrutto a Pasqua. Raccolta fondi dopo l’incendioCesano, la campagna è stata lanciata sulla piattaforma online Gofundme. Intanto si attende la relazione dei vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo. msn.com Crocifisso incendiato a Pasqua, il sindaco frena: Nessuna prova di dolo, basta speculazioniUn episodio ancora da chiarire, dunque, ma che – al di là delle ipotesi – sembra già aver trovato una risposta nella volontà condivisa di ricostruire e ricucire. mbnews.it Una Pasqua da paura, a #Napoli, sul fronte dei trasporti a causa della sospensione dei mezzi pubblici per una lunga pausa pranzo di circa 3 ore. Il diritto dei lavoratori è sacrosanto, intendiamoci bene, ma con una "invasione di turisti" attesa e sbandierata dall' - facebook.com facebook #Tg2000 - Nigeria, 31 rapiti durante le celebrazioni di Pasqua #7aprile #Tv2000 #Nigeria #Pasqua #Africa #Rapimento #DirittiUmani #LibertàReligiosa @tg2000it x.com