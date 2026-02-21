Avenza | Satanismo al centro tra atti sacrileghi e analisi di fede

Avenza: un recente episodio di vandalismo ha coinvolto un luogo di culto, causando danni e sollevando interrogativi sul fenomeno del satanismo. L’atto sacrilego ha spinto le autorità a indagare sulle motivazioni e sulla diffusione di queste pratiche. Gli esperti analizzano le radici culturali e sociali del movimento, evidenziando come la presenza di simboli e rituali si inserisca in un quadro più ampio di contestazioni e provocazioni. Le indagini continuano per chiarire la portata del fenomeno.

Avenza: Tra Fede e Legge, un Confronto sul Satanismo che Rompe il Silenzio. Un’analisi seria e documentata del fenomeno del satanismo, che mira a superare la spettacolarizzazione e ad affrontare le implicazioni concrete a livello spirituale e sociale. È con questo obiettivo che la comunità di Avenza, frazione del comune di Carrara in provincia di Massa-Carrara, ha promosso un incontro pubblico per lunedì 23 febbraio, presso la chiesa parrocchiale di San Pietro. L’iniziativa nasce dalla necessità di non sottovalutare segnali di disagio e atti sacrileghi che si sono verificati di recente nel territorio, e di offrire strumenti di comprensione ai cittadini e alle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sassari, verità al centro del dibattito: l’Università interroga filosofia e fede tra crisi delle certezze.A Sassari, un dibattito sul senso della verità si svolge oggi dopo che l’Università ha deciso di mettere a confronto filosofia e fede, rispondendo alle crescenti domande sulla nostra capacità di conoscere la realtà.

Pini di Roma: sicurezza urbana al centro del dibattito, tra analisi tecniche e nuove valutazioni sul rischio crollo.Il rischio di crollo dei pini a Roma ha scatenato polemiche dopo che un recente studio ha evidenziato problemi strutturali, spingendo le autorità a rivedere le strategie di sicurezza.

IL SATANISMO DI CROWLEY CHE DOMINA TUTTI I POTERI - FAUSTO CAROTENUTO

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.