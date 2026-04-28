Il caso dei cereali rubati dalla Russia in zone ucraine che viene contrabbandato in Israele Zelensky | Attività commerciale illegittima

Il presidente ucraino ha dichiarato che l’acquisto di cereali provenienti dal territorio ucraino da parte di Israele è illegittimo e viola le leggi nazionali. Secondo quanto affermato, i cereali sarebbero stati rubati dalla Russia in zone ucraine e successivamente contrabbandati in Israele. Zelensky ha descritto questa attività come una transazione commerciale illegale, senza fornire dettagli su eventuali indagini o prove ufficiali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sostiene che l’acquisto da parte di Israele di cereali provenienti dal territorio ucraino viola le leggi dello stesso Paese e « non può essere considerato un’attività commerciale legittima ». A riferirlo è Haaretz. Le dichiarazioni del leader ucraino arrivano mentre una nave che trasporta cereali, sospettati di essere stati rubati dalla Russia, sta per raggiungere il porto di Haifa. Reazioni, quelle di Kiev, che fanno seguito all’inchiesta di Haaretz di domenica, che ha rivelato come il grano rubato dalla Russia dai territori che occupa in Ucraina venga contrabbandato in Israele. Zelensky: «Sono cereali sequestrati dai territori occupati».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Controlli a tappeto dei carabinieri di Montesilvano: sospesa un'attività commerciale e denunciato il proprietarioI militari della compagnia di Montesilvano assieme al Nucleo ispettorato del lavoro, al Nas e all'unità cinofila di Chieti ha eseguito controlli... Leggi anche: Unicredit, voci dalla Russia: "Pronta a liquidare le sue attività" Contenuti e approfondimenti Si parla di: Russia: fissate le tasse sull'esportazione di cereali per il periodo dal 29 aprile al 5 maggio; Il paradosso dell'UE: Sanzioni a Israele per il grano russo, ma non per il genocidio a Gaza.