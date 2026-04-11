Unicredit voci dalla Russia | Pronta a liquidare le sue attività

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda di Unicredit e la sua presenza in Russia. Dopo le notizie diffuse da una testata di Mosca, circolano indiscrezioni sulla volontà della banca di liquidare le sue attività nel paese. La notizia ha suscitato attenzione nel settore finanziario, ma finora nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato dall'istituto bancario. La questione rimane al centro di discussioni e analisi.

Si apre un giallo sull'addio alla Russia di Unicredit. Ieri una testata di Mosca ha rilanciato la notizia che l'istituto guidato da Andrea Orcel avrebbe abbandonato i piani per la vendita dei suoi asset russi (che nel 2025 hanno prodotto 1,1 miliardi di euro di ricavi) per arrivare alla cessazione delle attività e alla rinuncia alla licenza bancaria per operare nel Paese. Dopo la liquidazione, spiega Kommersant, la banca italiana riceverà una somma significativamente superiore al 10% del suo capitale (che a gennaio del 2026 ammontava a 3,8 miliardi), ma i fondi rimarranno congelati in conti di tipo C. Quest'ultimi sono vincolati, in rubli, e ideati dopo l'inizio della guerra in Ucraina per gestire il denaro di entità provenienti da Paesi ostili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unicredit, voci dalla Russia: "Pronta a liquidare le sue attività" Unicredit pronta a blindare CommerzUnicredit ha già messo a punto una strategia per dare l’assalto alla tedesca Commerzbank e difendersi dagli ostacoli sul percorso. Leggi anche: Commerz, Unicredit pronta al rilancio Si parla di: Unicredit, voci dalla Russia: Pronta a liquidare le sue attività. Unicredit resta nel mercato russo: Nessun cambio di strategiaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Unicredit verso l’uscita dalla Russia. Mosca: niente rimborso senza asset in UeLa banca milanese guidata dall’ad Orcel sta cercando di uscire dalla Russia dal 2022, ma le sanzioni Ue contro Mosca rendono la situazione complessa. Ecco quanto valgono oggi gli asset rimasti nel Pae ... milanofinanza.it