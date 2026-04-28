Il caso dei cereali rubati dalla Russia in zone ucraine che vengono contrabbandati in Israele Zelensky | Attività commerciale illegittima

Il presidente ucraino ha accusato Israele di acquistare cereali provenienti dal territorio ucraino, definendo questa attività illegittima e in violazione delle leggi nazionali. Secondo le autorità ucraine, i cereali sarebbero stati sottratti da zone controllate dall’esercito russo e contrabbandati in Israele. Finora, non sono state rese note reazioni ufficiali da parte israeliana, mentre le autorità ucraine continuano a sostenere la loro posizione sulla questione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sostiene che l’acquisto da parte di Israele di cereali provenienti dal territorio ucraino viola le leggi dello stesso Paese e « non può essere considerato un’attività commerciale legittima ». A riferirlo è Haaretz. Le dichiarazioni del leader ucraino arrivano mentre una nave che trasporta cereali, sospettati di essere stati rubati dalla Russia, sta per raggiungere il porto di Haifa. Reazioni, quelle di Kiev, che fanno seguito all’inchiesta di Haaretz di domenica, che ha rivelato come il grano rubato dalla Russia dai territori che occupa in Ucraina venga contrabbandato in Israele. Zelensky: «Sono cereali sequestrati dai territori occupati».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Il caso dei cereali rubati dalla Russia in zone ucraine, che viene contrabbandato in Israele. Zelensky: «Attività commerciale illegittima»Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sostiene che l’acquisto da parte di Israele di cereali provenienti dal territorio ucraino viola le leggi... Controlli a tappeto dei carabinieri di Montesilvano: sospesa un'attività commerciale e denunciato il proprietarioI militari della compagnia di Montesilvano assieme al Nucleo ispettorato del lavoro, al Nas e all'unità cinofila di Chieti ha eseguito controlli... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Russia: fissate le tasse sull'esportazione di cereali per il periodo dal 29 aprile al 5 maggio; Il paradosso dell'UE: Sanzioni a Israele per il grano russo, ma non per il genocidio a Gaza. Il caso dei cereali rubati dalla Russia in zone ucraine, che viene contrabbandato in Israele. Zelensky: «Attività commerciale illegittima»L'inchiesta di Haaretz pubblicata domenica e le reazioni di Kiev. Il leader ucraino: «Presto un pacchetto di sanzioni su chi sta lucrando su questo schema criminale» L'articolo Il caso dei cereali rub ... msn.com