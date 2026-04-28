La storia inizia nel 1961 in un piccolo paese del Bellunese, quando un giovane imprenditore fonda un’azienda di occhiali che diventerà uno dei simboli del Made in Italy. Cresciuta nel corso degli anni, questa impresa ha visto il suo fondatore costruire un impero nel settore, partendo da una piccola officina. La sua evoluzione ha portato il marchio a conquistare un ruolo di rilievo nel mercato internazionale.

È una storia italiana. Di successo. Tutto nasce nel 1961, in un piccolo paese del Bellunese, Agordo. È qui che Leonardo Del Vecchio, classe 1935, fonda uno dei marchi destinati a diventare uno dei simboli del Made in Italy, Luxottica. All’inizio è poco più di una bottega, una decina di dipendenti in tutto, che si dedicano a produrre montature per occhiali. Del Vecchio frequenta corsi serali e lavora, sodo, durante il giorno. Ha subito un’intuizione vincente: quella di controllare l’intera filiera, dalla produzione alla vendita degli occhiali, senza intermediari. Luxottica smette presto di lavorare per conto terzi e si presenta con un proprio brand.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il capostipite e il suo impero. Dal collegio a Luxottica. Così ha fatto grande l’Italia

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