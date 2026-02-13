Matteo Lee, protagonista della decima serata di Masterchef Italia 15, ha deciso di lasciare il programma, spiegando che Rinaldi ha scelto di seguire la sua strategia e che questa scelta è legittima. Durante una conversazione con noi, il giovane chef ha condiviso le sue emozioni, riconoscendo l’importanza di questa esperienza per la sua crescita personale e professionale. Lee ha anche sottolineato come il confronto con i suoi colleghi lo abbia aiutato a capire meglio le proprie capacità in cucina e fuori.

Abbiamo potuto scambiare qualche parola con Matteo Lee, l'eliminato della decima serata di Masterchef Italia 15, per lui un'esperienza importante dove riscoprirsi e aprirsi agli altri. Una puntata per celebrare i traguardi di MasterChef Italia 15, lo Show Sky Original, che nella decima serata ha richiesto agli aspiranti chef di creare piatti armoniosi gestendo alla perfezione i tempi delle varie prove. A tornare nella cucina del cooking show più famoso al mondo è Anna, vincitrice della scorsa edizione e giudice d'eccezione per una Mystery Box all'insegna della contaminazione e di ingredienti eterogenei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Materchef Italia, intervista a Matteo Lee: "Rinaldi ha fatto il suo gioco ed è giusto così"

Matteo Rinaldi, concorrente bergamasco di Masterchef, si distingue nelle sfide settimanali.

