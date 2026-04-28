Il canile intercomunale si trasforma in centro servizi | cura accoglienza formazione e cultura del rispetto degli animali

Il canile intercomunale ha aperto un nuovo centro servizi dedicato a cani e gatti. Oltre alle attività di accoglienza e recupero degli animali, il centro offre servizi di cura, formazione e promozione della cultura del rispetto degli animali. La struttura si propone come uno spazio polifunzionale che integra diverse funzioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli animali e sensibilizzare la comunità.

Un luogo di accoglienza e recupero, ma da oggi anche un moderno centro servizi per il cane e il gatto. Il canile intercomunale di Riccione si rinnova e inaugura una nuova fase della sua storia diventando un punto di riferimento per la cura, l’accoglienza, la formazione e la diffusione della.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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