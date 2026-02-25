Da ecomostro a centro per la cura degli animali | come sarà il nuovo ospedale veterinario di Palermo

Il vecchio complesso industriale di Palermo, costruito negli anni Cinquanta, ha subito danni ambientali significativi a causa di abbandoni prolungati. La trasformazione di questa area in un nuovo ospedale veterinario nasce dall’esigenza di riqualificare un sito degradato e creare uno spazio dedicato alla cura degli animali. La riqualificazione prevede interventi strutturali mirati a recuperare l’edificio e a garantire servizi moderni. La realizzazione del progetto coinvolge diverse aziende locali e si prevede l’avvio dei lavori entro l’anno.

La struttura sanitaria, finanziata anche con fondi regionali, accoglierà cani, gatti, mucche e cavalli. Avrà un pronto soccorso dedicato, ambulatori, sale operatorie e autoptiche. L'appalto è in fase di aggiudicazione. A spiegare i particolari del progetto a Dossier l'ingegnere della Arch & Tech e il Rup - FOTO, RENDER E PLANIMETRIE Tra le rovine di un ecomostro, un ex complesso industriale dove nel dopoguerra si costruivano macchinari agricoli, il tempo sembra essersi fermato agli anni Cinquanta. Eppure tra quei capannoni nel cuore del Villaggio Santa Rosalia, oggi abbandonati e avvolti da polvere e degrado, sta per nascere qualcosa di completamente nuovo e diverso rispetto al passato.

Addio a Giancarlo Galli, fondatore del Rifugio Animali Felici: una vita per la cura degli animali nell’Alto Varesotto.Brissago Valtravaglia piange la scomparsa di Giancarlo Galli, 86 anni, fondatore del Rifugio Animali Felici.

Un ospedale veterinario. FI lancia il nuovo progetto di servizio pubblicoForza Italia ha presentato ufficialmente il suo progetto per un ospedale veterinario pubblico a Lucca.

