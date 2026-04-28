Il Canada rifiuta la richiesta di Infantino | voleva la stessa scorta solitamente riservata al Papa

Il presidente della FIFA aveva chiesto di ricevere una scorta di sicurezza di livello quattro, tipicamente riservata a figure come il Papa o il Presidente degli Stati Uniti, in vista del 76° Congresso FIFA a Vancouver. Tuttavia, l’autorità locale ha negato questa richiesta, mantenendo un livello di protezione più standard per l’evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la gestione della sicurezza durante l’appuntamento internazionale.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in vista del 76° Congresso FIFA a Vancouver, aveva richiesto un servizio di sicurezza di livello quattro riservato di solito al Papa o al Presidente degli Stati Uniti. Il Canada ha respinto la sua istanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Infantino, in occasione di un congresso a Vancouver, ha chiesto una scorta degna del Papa: secco no delle autoritàC’era una vecchia fiaba dei fratelli Grimm, Il pescatore e sua moglie, in cui un pescatore cattura un rombo (o passera di mare) magico che esaudisce... Leggi anche: L’effetto collaterale che Trump non ha calcolato: voleva isolare Papa Leone XIV, ma ha unito la Chiesa intorno al Papa Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Niente VAR a chiamata per gli allenatori: la EFL rifiuta la nuova proposta già provata in Canada e in Italia; Illusione Mondiale: l'Italia rifiuta l'ipotesi del ripescaggio al posto dell'Iran; Mondiali del 2026: l'Italia rifiuta l'ipotesi del ripescaggio al posto dell'Iran; Chi sono i genitori di Kiara Fina di Amici 25 | Il supporto dal Canada: Hai lavorato duramente... Il Canada rifiuta la richiesta di Infantino: voleva la stessa scorta solitamente riservata al PapaIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, in vista del 76° Congresso FIFA a Vancouver, aveva richiesto un servizio di sicurezza di livello quattro riservato ... fanpage.it Viaggio dal Canada a Casciano in cerca delle radici di famiglia Una storia pazzesca, un giovane uomo che, seguendo l'istinto di cercare le proprie radici a Casciano di Murlo, ha attraversato l'Europa in bicicletta ed è approdato a Murlo sulle tracce del non - facebook.com facebook