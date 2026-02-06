Fugge al controllo dei carabinieri | trovato in auto con un petardo ad alto potenziale

I carabinieri di Acireale hanno fermato un uomo trovato in auto con un petardo ad alto potenziale. L’uomo ha cercato di scappare al controllo e solo dopo un breve inseguimento è stato fermato. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno sequestrato l’esplosivo e portato l’uomo in caserma. La presenza di petardi illegali rischia di creare pericoli durante le celebrazioni del Carnevale.

I carabinieri della stazione di Acireale hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione del Carnevale, evento che ogni anno richiama numerosi cittadini e turisti per le tradizionali sfilate dei carri allegorici.Nel corso di uno di questi servizi, una pattuglia in transito in via.

