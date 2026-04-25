Il bilancio del Comune Avanzo di 12,5 milioni di euro | Frutto del lavoro quotidiano

Il Comune ha chiuso il bilancio del 2025 con un avanzo di 12,5 milioni di euro, risultato che viene attribuito alle attività svolte nel corso dell’anno. I dati ufficiali mostrano un saldo contabile positivo, con numeri che riflettono le operazioni amministrative e finanziarie effettuate durante tutto l’anno. Nessuna indicazione è stata fornita sui dettagli specifici delle voci che hanno contribuito a questo risultato.

di Daniele Rosi Il Comune archivia il 2025 con un risultato contabile positivo e numeri che offrono diversi spunti. Il consiglio comunale, nella seduta di giovedì, ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario, che sintetizza l’andamento economico, finanziario e patrimoniale dell’ente. Il dato evidente è l’ avanzo di 12,5 milioni di euro, che deriva da un saldo di competenza positivo superiore ai 14 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente, e da un risultato complessivo di amministrazione che, prima degli accantonamenti, raggiunge i 60 milioni di euro. All’interno di questa cifra, oltre 9,5 milioni risultano disponibili, mentre circa 2,7 milioni sono vincolati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bilancio del Comune. Avanzo di 12,5 milioni di euro: "Frutto del lavoro quotidiano" Notizie correlate Leggi anche: Spuntano 12 milioni: "Con l’avanzo di bilancio torna attuabile Villa Ceci" Leggi anche: Comune, bilancio chiuso con 3 milioni di avanzo: subito interventi per le strade Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro sul bilancio del Comune di Genova: centrodestra attacca sul buco, la giunta replica sui conti; Nuovamente premiata la sana gestione dei conti pubblici: disponibili 3 milioni per finanziare ulteriori interventi; Il bilancio del Comune. Avanzo di 12,5 milioni di euro: Frutto del lavoro quotidiano; Consiglio comunale, approvato il bilancio consuntivo 2025. Il bilancio del Comune. Avanzo di 12,5 milioni di euro: Frutto del lavoro quotidianoApprovato dal consiglio il rendiconto relativo all’esercizio contabile 2025. Arrighi: Cifre utili all’amministrazione, impegnata su tantissimi fronti. . lanazione.it VIDEO | Teramo, il Comune chiude il bilancio 2025 con 70 milioni di avanzo complessivoNel prossimo Consiglio comunale l'approvazione del rendiconto e il trasferimento del Centro per l'Impiego nell'ex cinema Apollo ... ekuonews.it Al Comune di Campobasso è il giorno del Bilancio consuntivo. A illustrare il documento è stata l'assessore al ramo, Giuseppina Panichella. Sociale, scuola, cultura, infrastrutture: questi i principali ambiti di intervento. Il bilancio chiude con un avanzo di ammini - facebook.com facebook