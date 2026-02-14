Confiscato il ' tesoretto' da 1,5 milioni di euro al genero del boss dei Belforte
Le autorità hanno sequestrato 1,5 milioni di euro al genero del boss dei Belforte, Antonio Della Ventura, che si trova in carcere al 41 bis. Il denaro, trovato durante una perquisizione, era nascosto in un deposito bancario intestato a un prestanome. La somma rappresenta una parte consistente dei beni accumulati illecitamente dal clan.
Sotto chiave due unità immobiliari, quattro società con annessi beni strumentali, tra cui 'La Baita Braceria', diversi rapporti finanziari e bancari, autovetture ed un’imbarcazione Confiscato il tesoretto del genero del boss del clan Belforte, Antonio Della Ventura(capozona di Caserta, detenuto al 41 bis). Il genero del boss dei Belforte è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Il provvedimento di confisca conferma il sequestro già eseguito in data 22 febbraio 2024.🔗 Leggi su Casertanews.it
Confisca da 30 milioni di euro al 'Re del calcestruzzo' amico dei Belforte
La Guardia di Finanza e la Polizia di Caserta hanno sequestrato 30 milioni di euro a Clemente Izzo, noto come il “Re del calcestruzzo”.
Camorra, confisca definitiva da 30 milioni di euro: colpito imprenditore vicino al clan Belforte
La polizia ha confiscato definitivamente circa 30 milioni di euro a un imprenditore di Caserta legato al clan Belforte.
Argomenti discussi: Confiscato il 'tesoretto' da 1,5 milioni di euro al genero del boss dei Belforte.
Confiscato il 'tesoretto' da 1,5 milioni di euro al genero del boss dei BelforteSotto chiave due unità immobiliari, quattro società con annessi beni strumentali, tra cui 'La Baita Braceria', diversi rapporti finanziari e bancari, autovetture ed un’imbarcazione ... casertanews.it
San Felice a Cancello, confiscato il tesoro da 30 milioni del clanAmmonta a circa 30 milioni di euro il valore dei beni confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e il comando provinciale della ... ilmattino.it
È stato confiscato il «tesoro» da 1 milione e 200mila euro di Giuseppe Palumbo, 37enne tarantino con diversi precedenti penali ritenuto dall'Antimafia un importante narcotrafficante che ha costruito la sua fortuna investendo i facebook