Milan tesoretto da 60 milioni di euro
Il Milan ha in mano un tesoretto di 60 milioni di euro da investire nel calciomercato estivo. La società ha individuato quattro giocatori come possibili acquisti e sta valutando le mosse per rinforzare la squadra. Le trattative sono in corso e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti.
Calciomercato in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero. In vista della prossima estate, il Milan si prepara a incassare un tesoretto fondamentale per le future strategie di mercato. Tuttosport propone questa analisi: indipendentemente dall'esito della stagione in corso, le casse rossonere dovrebbero beneficiare di circa 60 milioni di euro derivanti dai riscatti di giocatori attualmente in prestito e non più funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Un terzo di questa somma è quasi in cassaforte.
In vista della prossima estate, il Milan si prepara a mettere da parte circa 60 milioni di euro grazie ai riscatti di quattro giocatori.
Da Jimenez a Chukwueze, il Milan può ritrovarsi un tesoretto da 60 milioniIl nodo centrale e più importante da sciogliere è quello relativo a Samuel Chukwueze. Partito in prestito la scorsa estate, direzione Fulham, ha fin qui vissuto una stagione positiva che sta convincen ... msn.com
Il Milan e Allegri sorridono: pronto un tesoretto da 60 milioni per l'obiettivo ChampionsSono tanti i nomi dei giocatori dal quale i rossoneri possono monetizzare denaro per la campagna acquisti estiva: servono un attaccante di livello e un difensore esperto ... tuttosport.com
MILAN, TESORETTO IN ARRIVO! Il Bournemouth ha deciso: Alex Jimenez sarà riscattato a titolo definitivo. Una mossa che fa sorridere le casse del club rossonero, pronto a incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato! Ecco i dettagli dell'op facebook
