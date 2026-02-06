Il Milan ha in mano un tesoretto di 60 milioni di euro da investire nel calciomercato estivo. La società ha individuato quattro giocatori come possibili acquisti e sta valutando le mosse per rinforzare la squadra. Le trattative sono in corso e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti.

Calciomercato in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero. In vista della prossima estate, il Milan si prepara a incassare un tesoretto fondamentale per le future strategie di mercato. Tuttosport propone questa analisi: indipendentemente dall’esito della stagione in corso, le casse rossonere dovrebbero beneficiare di circa 60 milioni di euro derivanti dai riscatti di giocatori attualmente in prestito e non più funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Un terzo di questa somma è quasi in cassaforte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milan, tesoretto da 60 milioni di euro

Approfondimenti su Milan Tesoretto

In vista della prossima estate, il Milan si prepara a mettere da parte circa 60 milioni di euro grazie ai riscatti di quattro giocatori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Tesoretto

Argomenti discussi: ? Milan, che TESORETTO dai riscatti: 60 milioni in arrivo! I dettagli; Milan, da Musah a Chukwueze e Morata: in arrivo un tesoretto per il mercato estivo dai giocatori in prestito. Tutte le cifre e i dettagli; Il Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali: la ricerca della traiettoria perfetta tra la potenza dello stacco e la grazia dell’atterraggio; Da Pobega e Jimenez a Colombo e Chukwueze: Milan, in arrivo 60 milioni dai riscatti.

Da Jimenez a Chukwueze, il Milan può ritrovarsi un tesoretto da 60 milioniIl nodo centrale e più importante da sciogliere è quello relativo a Samuel Chukwueze. Partito in prestito la scorsa estate, direzione Fulham, ha fin qui vissuto una stagione positiva che sta convincen ... msn.com

Il Milan e Allegri sorridono: pronto un tesoretto da 60 milioni per l'obiettivo ChampionsSono tanti i nomi dei giocatori dal quale i rossoneri possono monetizzare denaro per la campagna acquisti estiva: servono un attaccante di livello e un difensore esperto ... tuttosport.com

Tesoretto da 60 milioni in estate per il #Milan In quattro via, ecco chi può arrivare x.com

MILAN, TESORETTO IN ARRIVO! Il Bournemouth ha deciso: Alex Jimenez sarà riscattato a titolo definitivo. Una mossa che fa sorridere le casse del club rossonero, pronto a incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato! Ecco i dettagli dell'op facebook