il bici del ragazzino ritrovata dalla polizia locale

La Polizia Locale di Bologna ha recuperato la scorsa settimana una bicicletta e un motorino, oggetti ritenuti rubati. Gli interventi sono avvenuti nel corso di controlli nelle zone centrali e periferiche della città, senza che siano state identificate le persone responsabili dei furti. I beni sono stati riconsegnati ai rispettivi proprietari dopo le verifiche di rito. Nessuna informazione è stata resa nota sui possibili sospetti o sulle modalità dei furti.

Bologna, 28 aprile 2026 – La settimana scorsa da parte della la Polizia Locale c’è stato un doppio recupero di oggetti rubati: si tratta di una bicicletta e di un motorino. Il ritrovamento del motorino rubato . Nel primo caso, una pattuglia impegnata in via Parri per un controllo del territorio ha fermato un quadriciclo leggero che transitava in contromano. A prima vista, gli agenti si sono accorti che la donna quarantenne alla guida aveva un viso conosciuto, in quanto già denunciata in altre occasioni. Dopo le opportune verifiche, è emerso che il veicolo risultava rubato con una denuncia formalizzata anni prima, oltre ad accertare che anche la targa apposta sul veicolo era rubata ed appartenente ad un altro mezzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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