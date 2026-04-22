Un automobilista ha investito un ragazzino in bicicletta e si è allontanato senza fermarsi. Dopo dieci giorni, le forze dell'ordine hanno rintracciato il conducente coinvolto. La polizia locale ha proceduto con una denuncia e ha ritirato la patente all'automobilista. L'incidente si è verificato fuori da un centro abitato e la vittima ha riportato ferite lievi.

Aveva travolto un ragazzino in bici ed era scappato senza fermarsi. Dopo dieci giorni, la polizia locale ha identificato il pirata della strada e la sua fuga è finita con una denuncia e la patente ritirata. L’incidente era avvenuto nei giorni scorsi a Pesaro, tra la rotatoria di via Fratti e largo Madonna di Loreto. Il giovane aveva riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Da quel momento gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica, si sono messi sulle sue tracce pur avendo pochi elementi a disposizione: niente testimoni, nessuna targa e nessun elemento evidente a parte un frammento dell’auto rimasto sull’asfalto. Dopo giorni di verifiche, controlli e incroci di dati sono riusciti a risalire al conducente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolge ragazzino: automobilista incastrato dalla polizia locale

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