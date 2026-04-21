Ragazzino cade dalla sua bici a Pertosa | operato d' urgenza per una lesione alla milza

A Pertosa, un ragazzino di 12 anni è caduto dalla bicicletta ieri, a causa di circostanze ancora da chiarire. L'incidente ha richiesto un intervento chirurgico di emergenza a causa di una lesione alla milza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito il giovane in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Tensione a Pertosa, dove un 12enne, ieri, per cause da accertare, è caduto mentre era in sella alla sua bici. Stamattina, il malcapitato ha iniziato ad avvertire dolori sempre più intensi, tanto da doversi recare al pronto soccorso di Polla: aveva una lesione alla milza. Disposto, dunque, un.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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