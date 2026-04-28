Il 186° Reggimento in prima linea per la vita | al via le donazioni all’ospedale di Siena

I militari della caserma Bandini di Siena hanno avviato una campagna di donazioni presso l’ospedale locale. Questa iniziativa coinvolge il 186° Reggimento, che ha deciso di contribuire con un gesto concreto a favore della comunità. Le donazioni sono state organizzate per sostenere le attività dell’ospedale e rafforzare il legame tra le forze armate e il territorio. L’azione si inserisce in un progetto di solidarietà promosso dalle autorità militari locali.

SIENA – Un importante gesto di solidarietà e di impegno civile vede protagonisti i militari di stanza alla caserma Bandini di Siena. Tra i mesi di aprile e maggio, infatti, i paracadutisti appartenenti al 186esimo Reggimento Folgore sono al centro di una massiccia campagna di donazione di sangue collettiva. L’iniziativa coinvolge complessivamente circa cento membri dell’esercito, i quali si stanno recando a scaglioni presso le strutture mediche della città per offrire il proprio contributo. Il punto di riferimento per le operazioni di prelievo è il Centro Emotrasfusionale dell’ Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che accoglie il personale militare durante le varie sedute programmate.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il 186° Reggimento in prima linea per la vita: al via le donazioni all’ospedale di Siena Notizie correlate Il 66esimo Reggimento Trieste in prima linea nell'esercitazione dell’Aviazione dell’EsercitoL’esercitazione ha evidenziato la capacità dell’Aviazione dell’Esercito di intervenire con rapidità, flessibilità e professionalità, sia sul... Una vita in prima linea: medaglia al Merito Civile per il sovrintendente Giulio AncoraSAN PIETRO VERNOTICO – In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, celebrato oggi venerdì 10 aprile, presso il castello Alfonsino, un...