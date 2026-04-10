Una vita in prima linea | medaglia al Merito Civile per il sovrintendente Giulio Ancora

In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, si è tenuta una cerimonia presso il castello Alfonsino per celebrare i traguardi e i meriti del corpo. Tra i presenti è stato premiato con una medaglia al Merito Civile il sovrintendente di 52 anni, residente in una località della provincia di Brindisi, che lavora presso la questura da circa dieci anni. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e autorità locali.