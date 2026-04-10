Una vita in prima linea | medaglia al Merito Civile per il sovrintendente Giulio Ancora
In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, si è tenuta una cerimonia presso il castello Alfonsino per celebrare i traguardi e i meriti del corpo. Tra i presenti è stato premiato con una medaglia al Merito Civile il sovrintendente di 52 anni, residente in una località della provincia di Brindisi, che lavora presso la questura da circa dieci anni. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e autorità locali.
SAN PIETRO VERNOTICO – In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, celebrato oggi venerdì 10 aprile, presso il castello Alfonsino, un importante riconoscimento è stato conferito a Giulio Ancora, 52 anni di San Pietro Vernotico, in servizio presso la questura di Brindisi da quasi 10. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Argomenti più discussi: Protezione civile. Dopo 50 anni non può finire tutto così; Polizia Stradale in prima linea alle celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione; 174°anniversario della Polizia di Stato; Danno alla salute, in caso di decesso durante il giudizio l’indennizzo spetta gli eredi.
Sulle note dell'Inno d'Italia vengono resi gli onori alla Bandiera della #PoliziadiStato, decorata con riconoscimenti e Medaglie al Valor e al Merito civile, che prende posto nello schieramento del 174° #AnniversarioPolizia. - facebook.com facebook
Il Ministro @Piantedosim e il #capodellaPolizia Pisani hanno consegnato le Medaglie d'oro al Merito civile e le promozioni per merito straordinario ai poliziotti che si sono distinti in attività di soccorso e di polizia giudiziaria poliziadistato.it/articolo/15306… #10 x.com