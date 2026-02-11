Mola di Bari | arrestato 47enne latitante indagato per reati con aggravante mafiosa Carabinieri

I carabinieri di Bari hanno catturato a Mola di Bari un uomo ricercato da luglio. Si tratta di Biancofiore Carlo, 47 anni, che era sfuggito alla cattura per mesi. Questa mattina, i militari del nucleo investigativo, con l’aiuto dello Squadrone Cacciatori “Puglia”, hanno trovato e arrestato il latitante. Ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Corso mattinata, in Mola di Bari (BA), i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, con supporto in fase esecutiva di personale dello Squadrone Cacciatori “Puglia”, hanno rintracciato il latitante, dal mese di luglio, Biancofiore Carlo, cl.1979, destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Bari su richiesta Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per i reati ( fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa ) di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché per tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Mola di Bari: arrestato 47enne latitante indagato per reati con aggravante mafiosa Carabinieri Approfondimenti su Mola di Bari Latitante Tentò di lasciar morire la madre malata: arrestato 47enne a Bari Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver tentato di far morire la madre, una donna anziana e malata. Scollegati gli apparecchi 'salvavita' di un'anziana malata, arrestato 47enne a Bari Questa mattina a Bari, gli agenti hanno arrestato un uomo di 47 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mola di Bari Latitante Argomenti discussi: A Mirror, il teatro che sfida la censura: il 15 febbraio a Mola di Bari; Colpo in abitazione a Bitonto, Dna su un guanto tradisce il ladro: arrestato 32enne; Maltrattò minori in un istituto scolastico in provincia di Bari, arrestata a Reggio; Franco Battiato, il viaggio continua L’omaggio del Guarnieri Ensemble: Sabato 14 febbraio al Teatro van Westerhout di Mola di Bari per l’Agìmus. Mola di Bari: arrestato 47enne latitante indagato per reati con aggravante mafiosa CarabinieriCorso mattinata, in Mola di Bari (BA), i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, con supporto in fase esecutiva di personale dello Squadrone Cacciatori Pugl ... noinotizie.it Mola di Bari (BA), incidente mortale sulla strada per RutiglianoIncidente mortale nella notte sulla strada tra Mola di Bari e Rutigliano: una 26enne perde la vita, tre feriti gravi. trmtv.it Con il decreto n. 6 del 9 febbraio 2026, il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per il giorno martedì 10 febbraio 2026, in concomitanza con la celebrazione dei funerali della concittadina Rita Sanitate, scom - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.