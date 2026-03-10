Il Trio Andaluz al Teatro Comunale Niccolò van Westerhout di Mola di Bari

Domenica 15 marzo alle 19.15 al Teatro Comunale Niccolò van Westerhout di Mola di Bari si esibirà il Trio Andaluz con lo spettacolo «Acento Andaluz…flamenco!». L’evento propone un mix di musica, canto e danza, rappresentando un omaggio alla tradizione culturale spagnola. Il pubblico potrà assistere a una esibizione che mette in evidenza gli aspetti più autentici di questa forma artistica.

Domenica 15 marzo, alle ore 19.15, il sipario del Teatro Comunale Niccolò van Westerhout di Mola di Bari si alzerà sullo spettacolo musicale «Acento Andaluz.flamenco!», un affascinante incontro tra musica, canto e danza che celebra l'anima più autentica della cultura spagnola. Protagonista della serata sarà il Trio Andaluz, formazione composta da artisti di riconosciuta fama internazionale. Si tratta della cantante Cristina Pedrosa, interprete dalla voce intensa e vibrante, il virtuoso del pianoforte José Manuel Cuenca e la ballerina Anna Sinelshchikova.

