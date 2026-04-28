Igorà su Rai Radio1 Luca Burini presenta il restyling di Novella 2000

Luca Burini, nuovo direttore di Novella 2000, è stato intervistato da Igor Righetti su Rai Radio1. Durante l'intervista, Burini ha spiegato che la rivista ha subito un restyling e si rivolge ora a un pubblico femminile, includendo anche temi di attualità. La conversazione si è concentrata sulle modifiche editoriali e sulla nuova direzione presa dal magazine.

Il nuovo direttore di Novella 2000 ospite di Igor Righetti: «Siamo diventati un femminile che si occupa anche di attualità». Puntata ricca a Igorà. La piazza social di Rai Radio1. Oggi, martedì 28 aprile 2026, nel programma radiofonico di Igor Righetti tante le tematiche affrontate: da come “vendere casa nell’era digitale”, con il fondatore e presidente della rete Casaè, Antonio Pasca, al “boom dell’intelligenza artificiale per la longevità”, insieme il Ceo di Longevia, Natale Di Filippo, passando per i social che “riscrivono il divismo” con il direttore di Novella 2000, Luca Burini. Nella puntata di Igorà su Radio1 anche Luca Burini, nuovo direttore di Novella 2000.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Igorà, su Rai Radio1 Luca Burini presenta il restyling di Novella 2000 Notizie correlate Igorà, su Radio1 Luca Burini presenta il restyling di Novella 2000Il nuovo direttore di Novella 2000 ospite di Igor Righetti: «Siamo diventati un femminile che si occupa anche di attualità». Il ministro Valditara risponde all’intervento dell’onorevole Piccolotti (AVS) su Novella 2000Il capo del dicastero dell’Istruzione e del Merito ha voluto replicare alle dichiarazioni che la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha rilasciato...