Igorà su Rai Radio1 Luca Burini presenta il restyling di Novella 2000
Luca Burini, nuovo direttore di Novella 2000, è stato intervistato da Igor Righetti su Rai Radio1. Durante l'intervista, Burini ha spiegato che la rivista ha subito un restyling e si rivolge ora a un pubblico femminile, includendo anche temi di attualità. La conversazione si è concentrata sulle modifiche editoriali e sulla nuova direzione presa dal magazine.
Il nuovo direttore di Novella 2000 ospite di Igor Righetti: «Siamo diventati un femminile che si occupa anche di attualità». Puntata ricca a Igorà. La piazza social di Rai Radio1. Oggi, martedì 28 aprile 2026, nel programma radiofonico di Igor Righetti tante le tematiche affrontate: da come “vendere casa nell’era digitale”, con il fondatore e presidente della rete Casaè, Antonio Pasca, al “boom dell’intelligenza artificiale per la longevità”, insieme il Ceo di Longevia, Natale Di Filippo, passando per i social che “riscrivono il divismo” con il direttore di Novella 2000, Luca Burini. Nella puntata di Igorà su Radio1 anche Luca Burini, nuovo direttore di Novella 2000.🔗 Leggi su Novella2000.it
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