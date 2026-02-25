Up & Down – Il borsino di Novella 2000 tra miele e vetriolo

di Roberto Alessi Dalle piste olimpiche ai red carpet internazionali, scopriamo i segreti, gli amori e i cambiamenti sorprendenti dei. Dalle piste olimpiche ai red carpet internazionali, scopriamo i segreti, gli amori e i cambiamenti sorprendenti dei volti più noti dello spettacolo e dello sport Il vincitore della medaglia d’oro in slalom gigante — la prima medaglia d’oro in uno sport invernale vinta dal Brasile nella sua storia — è un ragazzo che ha molto da insegnare. Era nella squadra norvegese, la nazionalità di suo padre, poi ha avuto discussioni a proposito degli sponsor: non voleva far guadagnare solo gli altri. Così si è fermato un anno (ed è tantissimo per un atleta), è entrato nella nazionale brasiliana, la patria di sua madre. E ora è un eroe nazionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Leggi anche:

ESCLUSIVA NOVELLA 2000: LDA e Aka 7even pronti a stupire Sanremo

27 gennaio, Giorno della Memoria: Don Davide Banzato scrive per Novella 2000