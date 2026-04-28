Dopo aver dovuto interrompere il suo match al Madrid Open a causa di problemi di salute, la tennista ha deciso di condividere alcune parole con i suoi sostenitori. La giocatrice ha spiegato di aver avvertito un malessere durante la gara e di aver preferito fermarsi per tutelare la propria salute. La situazione ha provocato anche il ritiro dal torneo, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Iga Swiatek ha vissuto un momento difficile al Madrid Open, dove la sua avventura è terminata prematuramente al terzo turno. L’atleta polacca ha dovuto ritirarsi durante il match contro Ann Li, un evento che ha sorpreso molti fan e osservatori. Questa edizione del Madrid Open rappresentava per Swiatek il suo primo torneo WTA 1000 sotto la guida del nuovo allenatore Francisco Roig. La partita contro Li si era rivelata intensa, con Swiatek in grado di vincere un set, ma alla fine ha dovuto cedere, ritirandosi sul punteggio di 0-3 nel terzo set a causa di problemi di salute.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Iga Swiatek si confida con i fan dopo l’interruzione per malattia al Madrid Open.

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