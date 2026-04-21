‘Lanciò statuina dal balcone’ | Chiara Jaconis morta a Napoli chiesto processo ai genitori del 13enne

Da notizieaudaci.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha richiesto il processo per i genitori di un ragazzino di 13 anni, accusati di aver lanciato una statuina dal balcone che ha causato la morte di una turista di 30 anni a Napoli. La vittima, originaria di Padova, è deceduta il 15 settembre 2024. La vicenda ha portato a una svolta giudiziaria, con l’atto formale di imputazione nei confronti dei genitori del minore.

Chiesto il processo per i genitori: l’accusa della Procura. Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni uccisa a Napoli il 15 settembre 2024. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per i genitori del ragazzo di 13 anni ritenuto responsabile del lancio della statuina dal balcone ai Quartieri Spagnoli. L’accusa è di omicidio colposo in concorso. Secondo i magistrati, i due coniugi non avrebbero vigilato adeguatamente sul comportamento del figlio, permettendo che maneggiasse oggetti potenzialmente pericolosi e li lanciasse nel vuoto. L’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Napoli è fissata per il prossimo 26 giugno.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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