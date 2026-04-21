‘Lanciò statuina dal balcone’ | Chiara Jaconis morta a Napoli chiesto processo ai genitori del 13enne

La Procura ha richiesto il processo per i genitori di un ragazzino di 13 anni, accusati di aver lanciato una statuina dal balcone che ha causato la morte di una turista di 30 anni a Napoli. La vittima, originaria di Padova, è deceduta il 15 settembre 2024. La vicenda ha portato a una svolta giudiziaria, con l’atto formale di imputazione nei confronti dei genitori del minore.

Chiesto il processo per i genitori: l’accusa della Procura. Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni uccisa a Napoli il 15 settembre 2024. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per i genitori del ragazzo di 13 anni ritenuto responsabile del lancio della statuina dal balcone ai Quartieri Spagnoli. L’accusa è di omicidio colposo in concorso. Secondo i magistrati, i due coniugi non avrebbero vigilato adeguatamente sul comportamento del figlio, permettendo che maneggiasse oggetti potenzialmente pericolosi e li lanciasse nel vuoto. L’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Napoli è fissata per il prossimo 26 giugno.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Lanciò statuina dal balcone’: Chiara Jaconis morta a Napoli, chiesto processo ai genitori del 13enne Notizie correlate Chiara Jaconis uccisa da una statuina a Napoli, chiesto il processo per i genitori del bimbo: “Noi estranei”Per la morte di Chiaia Jaconis il 15 settembre 2024 a Napoli, la Procura chiede il processo per i genitori del bimbo scagionato perché minore di 14... Chiara Jaconis, turista uccisa a Napoli: non imputabile il 13enne che lanciò la statuina"Non luogo a procedere per età non imputabile" per il 13enne che avrebbe lanciato la statuina. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chiara Jaconis, chiesto il processo per i genitori del bambino che avrebbe lanciato dal balcone la statuina che l'ha uccisa; Chiara Jaconis, raccolta fondi a sostegno dei bambini autistici per ricordare la 30enne uccisa dalla statuina lanciata da un balcone; VIDEO | Omicidio Chiara Jaconis: rinvio a giudizio per i genitori del minore; Gabriele Vaccaro, un 17enne fermato per omicidio. La lite per una ragazza fuori da un locale, poi la coltellata nel parcheggio: la... Chiara Jaconis, chiesto il processo per i genitori del bambino che avrebbe lanciato dal balcone la statuina che l'ha uccisaPADOVA - Sono attesi il prossimo 26 giugno dinanzi al gup del Tribunale di Napoli, come imputati per la morte di Chiara Jaconis, due coniugi e genitori di un bambino ritenuto responsabile di ... ilgazzettino.it Chiara Jaconis uccisa da una statuetta caduta dal balcone a Napoli, la procura chiede il processo per i genitori del 13enneLa Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori del 13enne che avrebbe fatto cadere la statuina dal balcone mentre Chiara Jaconis camminava proprio lì sotto ... dire.it Per la morte di Chiara Jaconis, la giovane colpita e uccisa da una statuina lanciata da un balcone a Napoli mentre passeggiava con il fidanzato, la Procura ha chiesto il processo per i genitori del 13enne. L’accusa è di omicidio colposo in concorso: secondo gl facebook Chiara Jaconis, la Procura chiede il processo per i genitori del 13enne #21aprile #notizie #napoli x.com