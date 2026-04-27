Tre persone sono state arrestate all’alba dalla Polizia di Stato a Napoli con l’accusa di aver ucciso un uomo di 50 anni, trovato senza vita il 21 gennaio nel quartiere Secondigliano. Secondo le indagini, uno dei sospetti si sarebbe lanciato dal balcone nel tentativo di sfuggire ai poliziotti che lo avevano circondato. Le autorità stanno ancora verificando i dettagli dell’episodio e le motivazioni dietro il delitto.

Sono accusati dell’ omicidio di Raffaele Cinque, 50enne trovato senza vita il 21 gennaio 2024 nel quartiere Secondigliano di Napoli, le tre persone arrestate all’ alba dalla Polizia di Stato. I tre indagati, pluripregiudicati, sono accusati di omicidio pluriaggravato, anche dalle modalità mafiose, e del porto abusivo di almeno due pistole. Contestualmente sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni. Cinque per sfuggire ai sicari cadde dal balcone mentre cercava di scappare: venne raggiunto dai killer e ucciso in strada. Due incidenti stradali nel Salernitano, bilancio pesante: un morto e 4. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli

Notizie correlate

‘Lanciò statuina dal balcone’: Chiara Jaconis morta a Napoli, chiesto processo ai genitori del 13enneChiesto il processo per i genitori: l’accusa della Procura Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni...

Madre si getta dal balcone insieme ai tre figli a Catanzaro: muore con i due bambini, la terza è graveUna madre di 46 anni si è lanciata nella notte da un balcone con i tre figli a Catanzaro, morendo sul colpo insieme ai due bambini di 4 mesi e 4...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli; Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli, chiesto processo per genitori ragazzo; Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa; Morte di Chiara Jaconis colpita da una statuetta a Napoli, il pm chiede il processo per i genitori del ragazzo di 13 anni.

Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casaDalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un’operazione della polizia. Arrestati tre pluripregiudicati, gravemente indiziati di ... napoli.repubblica.it

Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli, chiesto processo per genitori ragazzoLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli, chiesto processo per genitori ragazzo ... tg24.sky.it

Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli. In corso anche perquisizioni della Polizia, l' omicidio nel 2024 a Secondigliano #ANSA x.com