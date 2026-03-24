big data e ia grandi alleati per la salute dei pazienti

RICERCA. Permettono di personalizzare le cure e di ottimizzare il follow-up. Le conferme da uno studio Papa Giovanni-From sullo scompenso cardiaco. Big data e Intelligenza artificiale sono «alleati» anche per la salute dei pazienti, permettendo di personalizzare le cure e ottimizzando il follow-up. Una ulteriore conferma giunge da una ricerca frutto della sinergia tra il «Papa Giovanni» e la From (la Fondazione per la ricerca dell’ospedale di Bergamo) con focus sullo scompenso cardiaco, una delle patologie più impattanti sulla qualità della vita. Il punto di partenza è il registro «Opportunities» promosso dalla From a partire dal 2017, che raccoglie in modo sistematico i dati di oltre 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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