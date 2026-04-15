Agenti di commercio | sfida IA e nuovi percorsi per i giovani

A Udine, presso la Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, si è riunita l’assemblea dei soci del sindacato Saaric – Usarci Udine – Trieste – Gorizia per definire le nuove linee guida della categoria degli agenti di commercio. L’incontro ha segnato il rinnovo del Consiglio Direttivo, che dovrà eleggere la nuova presidenza nelle prossime settimane, e ha aperto un confronto diretto su nodi economici e strutturali che condizionano l’operatività sul territorio tra Udine, Trieste e Gorizia. Il bilancio presentato da Domenico Papa, presidente uscente, ha delineato un percorso che punta a modernizzare la professione attraverso due direttrici fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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