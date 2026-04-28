I Vigili del Fuoco riconsegnano la Torre dei Conti a Roma nel giorno delle vittime sul lavoro

In vista della Giornata Nazionale per le vittime sul lavoro, i Vigili del Fuoco hanno consegnato nuovamente alla città la Torre dei Conti. L’evento si è svolto nel centro di Roma, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e delle forze di sicurezza. La cerimonia ha avuto luogo in un momento di riflessione sull’importanza della sicurezza sul lavoro e delle misure di prevenzione. La torre era stata temporaneamente chiusa per lavori di manutenzione.

AGI - In occasione della Giornata Nazionale per le vittime sul lavoro, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ufficialmente riconsegnato a Roma Capitale la Torre dei Conti, lo storico monumento di Largo Corrado Ricci restituito alla città dopo i complessi lavori straordinari di messa in sicurezza. L'area era stata interdetta lo scorso 3 novembre a seguito del tragico crollo costato la vita all'operaio Octav Stroici. Alla cerimonia di riconsegna, carica di commozione, ha partecipato la figlia della vittima, Alina, testimone di un tributo che ha unito istituzioni e soccorritori proprio nel luogo della tragedia. Il cerimoniale ha...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - I Vigili del Fuoco riconsegnano la Torre dei Conti a Roma nel giorno delle vittime sul lavoro Notizie correlate Leggi anche: Mogol vola da Sanremo a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco: bufera politica e esposto alla Corte dei Conti Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoroOre di apprensione questa mattina a Cormano, nel Milanese, per un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il tetto di una palazzina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in un locale interrato di una palazzina: evacuate dai Vigili del fuoco nove persone; Tecniche e strumenti dei Vigili del Fuoco in operazioni di soccorso; Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, un uomo al pronto soccorso; Incendio in una ditta di trattamento rifiuti a Bollate: Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Fiamme nelle aree verdi accanto al Torriani, Vigili del Fuoco in azioneFiamme nella tarda mattinata di martedì nelle aree verdi che sorgono nelle vicinanze dell’istituto Torriani di Cremona, dove a ... cremonaoggi.it Vigili del fuoco, una giornata di esercitazioni davanti a 2.500 bambiniPADOVA - La bandiera tricolore si dispiega in cielo mentre 2.500 bambini cantano l'inno di Mameli. Così si è aperto il saggio dimostrativo organizzato ieri dal ... ilgazzettino.it Intervento d'urgenza dei vigili del fuoco a Riano https://canaledieci.it/2026/04/28/incendio-di-una-canna-fumaria-famigliola-con-neonato-messa-in-salvo-dai-vigili-del-fuoco/ - facebook.com facebook