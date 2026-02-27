Mogol vola da Sanremo a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco | bufera politica e esposto alla Corte dei Conti

Mogol ha lasciato Sanremo a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco diretto a Roma. La decisione ha suscitato critiche e una denuncia alla Corte dei Conti. La polemica è scoppiata subito dopo il conferimento del premio alla carriera durante il festival del 2026. Il decollo è avvenuto tra le proteste e le reazioni di diversi esponenti politici.

Da standing ovation al decollo tra le polemiche il passo è stato brevissimo. Giulio Rapetti, in arte Mogol, dopo il premio alla carriera al Festival di Sanremo, ha raggiunto Roma a bordo di un elicottero dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco. E mentre lui parla di un viaggio "benissimo" e di "persone splendide", in Liguria si alza un polverone politico e sindacale. La notizia, rivelata da Il Fatto Quotidiano, ha acceso il dibattito sull'utilizzo dei mezzi pubblici di soccorso per finalità non strettamente emergenziali. Il paroliere era a Sanremo per ricevere il premio alla carriera al Festival di Sanremo. Subito dopo la serata, è ripartito con la moglie per partecipare a Roma alla prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al Teatro Argentina.