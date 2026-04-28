Il mensile di strada promosso dalla Caritas Ambrosiana compie trent’anni. Viene ancora venduto da persone in condizioni di fragilità come parte di un progetto di inclusione sociale. La pubblicazione si rivolge a chi vive in situazioni di vulnerabilità e rappresenta un esempio di iniziativa che coinvolge direttamente chi si trova ai margini della società. Da tre decenni, il giornale accompagna queste persone nel loro percorso di integrazione.

Scarp de’ tennis, il mensile di strada promosso dalla Caritas Ambrosiana, compie trent’anni. Continua ad essere venduto da persone in condizioni di fragilità come progetto di inclusione sociale. Servizio di Antonella Mitola TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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I trenta anni per la strada di ‘Scarp de’ tennis’

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