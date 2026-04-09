Femminicidio di Spoleto la Procura chiede trenta anni per l' uomo che ha strangolato Laura Papadia

La Procura ha chiesto una condanna a trenta anni di carcere per Nicola Gianluca Romita, accusato di aver strangolato la moglie Laura Papadia il 26 marzo 2025 nell’appartamento di Spoleto. L'udienza si è svolta davanti al giudice, che dovrà decidere sulla richiesta del pubblico ministero. L’uomo è stato arrestato subito dopo il fatto e si trova attualmente in custodia.

Trenta anni di reclusione. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore Alessandro Tana nei confronti di Nicola Gianluca Romita, accusato dell’omicidio della moglie Laura Papadia, il 26 marzo 2025 nell’appartamento di via Portafuga a Spoleto.Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’omicidio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it La palermitana Laura Papadia uccisa a Spoleto, il compagno accusato di omicidio volontarioFissata al 10 febbraio l’udienza preliminare a carico di Nicola Gianluca Romita, che ha confessato di averla ammazzata stanco dei continui litigi... Femminicidio di Laura Papadia. Il marito rinviato a giudizioRinviato a giudizio per il femminicidio di Laura Papadia, il marito Gianluca Romita dovrà rispondere del reato di omicidio volontario. Temi più discussi: Terni, nuova udienza nel processo per il femminicidio di Spoleto di Laura Papadia; Azienda Farmacie Comunali Spoleto srl; In aula l’assassino di Laura Papadia: Sono colpevole, ma non ricordo; Femminicidio Papadia, Romita in aula: Abbiamo litigato tutta la notte. Femminicidio di Aosta, 25 anni di carcere per l'ex fidanzato25 anni di carcere per l'ex fidanzato di Auriane Laisne, trovata morta due anni fa in una chiesa diroccata in Valle d'Aosta, era il 5 aprile 2024. La Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti gener ... rainews.it Femminicidio Papadia, Romita in aula: Abbiamo litigato tutta la notteIl racconto del 48enne: L’ho spinta contro l’armadio, poi non ricordo nulla. Gli avvocati delle parti civili hanno chiesto la perizia sui cellulari dell'imputato e della vittima. Il fratello di Laur ... corrieredellumbria.it La città di Spoleto ha ricordato Laura Papadia, la 36enne uccisa un anno fa dal marito con una panchina rossa davanti al supermercato dove lavorava #Spoleto #femminicidio #laurapapadia #tuttoggi #panchinarossa - facebook.com facebook